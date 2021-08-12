【業績】惠理集團上半年多賺67%　資產淨贖回132億元

▲ 惠理指會把握跨境理財通的機遇。

惠理集團 （00806） 公布，上半年股東應佔溢利2.1億元，按年增加67.2%；每股基本盈利11.3港仙，不派中期息。期內，收益7.08億元，按年增加22.1%。

截至6月底，管理資產規模130億美元，去年底為142億美元。期內，錄得淨流出17億美元（折合約132億港元），令管理費減少3.4%至5.02億元。贖回主要來自低利潤和受委託管理產品，絕對回報偏長倉基金持續錄穩健資金流入。

基金回報6.97億美元，淨流出被股票基金表現部分抵銷，整體基金表現按資產加權平均回報計算，上半年上升4.3%，帶動表現費飆485.3%至9130萬元。

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編輯：區嘉俊