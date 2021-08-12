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【奧運熱潮】獲獎運動員袋幾多錢落袋？福布斯披露13個獎金銀碼最高地區

環球政經 22:48 2021/08/12

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體育學院董事局主席林大輝曾經承諾，要包奧運獎牌得主「做業主」，今年港隊取得歷史佳績，雖未知林大輝會如何「找數」，不過市民或會好奇一眾得獎者，實際可以獲得多少獎金。事實上，不少國家或地區都為用獎金，獎勵獲獎牌的健兒。《福布斯》近日報道，13個獎金銀碼最高的國家或地區。

據《福布斯》報道，英國、新西蘭、挪威和瑞典等國家，一向不會提供任何獎勵予得獎者，但還是有很多國家會提供獎勵，如澳洲、加拿大和法國等，而一些較小的國家，甚至會提供比大國還要多的獎金，譬如新加坡就願意獎勵金牌得主約73.8萬美元，馬來西亞則獎勵23.7萬美元，外加每月的終身津貼。不過，這些國家通常不會贏得很多獎牌，因此獎金總額也不會太多。

按圖即看13個獎金銀碼最高國家或地區（由少至多）：

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撰文 : 陳楚琨

奧運會 美元 林大輝 經濟 運動 運動員

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