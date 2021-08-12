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【樓市熱話】港女月入僅15K想搬出去住 除唐樓和劏房外有冇選擇？ 網民:搵人合租

理財智慧 19:02 2021/08/12

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香港的房屋問題，一直都是社會關注的議題，多屆政府也嘗試推出不同的方案去解決高樓價的的問題，例如最近推出的劏房租金管制。有女網民在網上發文，指自己因為家庭的問題將會變賣自住的單位，在變賣後需要考慮搬出去住，但樓主月入僅1.5萬，因此向其他網民請教是否除了唐樓和劏房之外無其他選擇。

【理財熱話】24歲月入35K 惟負債34萬 網民獻計提供還款方案【下一頁

樓主指自己學歷不高，每月收入約1.5萬，在每月扣除開支後，大約有5000-6000元交租。有不少網民認為應該考慮與家人同居，指：「較偏遠的村屋應該月租4-5K，但始終交通不方便，不要勉強搬出去住」但樓主回應：「家中只有老人家，但經常問我要錢，又和他們合不來，甚至發現自己最近開始有情緒問題，所以才決定搬出去，」

同場加映:【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到

有網民認為只有不要考慮劏房，應該嘗試找人合租，：「深水埗的劏房都5-6K，但環境欠佳，如果一個女孩子的話，始終不太方便」、「其實以樓主的薪金而言，用5-6K租屋的壓力很大，每月還要支付水電煤，最好找到人合租」樓主也有回應:「我也曾經考慮找人合租，但怕和其他人合不來，又要適應生活習慣」

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責任編輯：陳佳恩

樓價 壓力 劏房

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