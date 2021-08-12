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揚海8月開價推售　嘉里︰定價將參考南區豪宅　不擔心銷情

股樓投資 16:52 2021/08/12

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由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站上蓋新盤港島南岸第二期揚海（LA MARINA）早前已獲批預售樓花同意書，嘉里發展香港區總經理湯耀宗指，項目最快於下周上載樓書及開放示範單位，並預計於月內公布價單及推售。

湯耀宗表示，揚海主打兩至三房戶型，另設少量一房及四房戶型，並指首批價單將涵蓋各類單位。他又指出，揚海大部分三、四房單位享有深灣遊艇會海景，單位質素優質，加上本港最近經濟環境穩定，住宅需求大等因素，預計可吸引投資者入市，對項目銷情不感擔心，又預料年內樓價可升約5%。此外，他亦指項目定價將參考南區豪宅以及港島南岸第一期。

資料顯示，揚海位於香葉道11號，由兩座住宅大樓組成，共提供600伙，戶型由一房至四房，另設特色單位。項目預計關鍵日期為2023年8月底。

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撰文 : 謝昕蕎

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