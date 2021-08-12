【美元定期存款】中小行齊加美元定存息 趁儲局收水前力保銀根

▲ 富邦於8月開局即驟加美元短中長息，目前半年及一年有0.7厘，稱冠同行。

通脹日漸升溫，但大行如花旗仍預計聯儲局最快或於明年底才加息。不過，港銀最近卻齊加美元定期存款息率，同時，美滙指數也穩守92關，難得出現滙息俱升，專家建議避險資金不妨趁業界偷步調高美元存息，先開立美元定存，既可分散風險，又可先賺息。

各行1年美元定存息有幾多？可按下圖了解

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外電指，縱使聯儲局未收水退市，但美元流動性呈緊絀，分析認為，港銀為應付一旦美國於第4季開始縮減買債，令頭寸再趨緊，遂先加息力保銀根。

人幣短存罕現10.5厘超高息【下一頁】

比併一年美元定存息率，富邦於8月開局率先提高利息，重手上調0.15厘，新息率報0.7厘，撼贏小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）的0.6厘，膺冠絕全城的長息。

然而，富邦專攻大戶，要求等值100萬港元才亨0.7厘，論及低門檻最高息，則以工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）的1美元最易上車，一年享息0.2厘；若銀碼有5萬美元，相同存期更有0.3厘息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪