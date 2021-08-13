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【職場熱話】打工仔坐位背向走廊 大呻難以偷懶 網民教他一招解決問題

理財智慧 13:00 2021/08/13

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不少打工仔對辦公室的座位沒要求，但有些人對講究風水、坐向等。偏差一點就可能令員工過得很差，甚至是被炒。近日有網民於網上討論區發文，指自己在辦公室的位置和方向很差。

網民經歷：

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有人覺得樓主入世未深，為他出奇招，可以在桌子上放鏡子，一看就知道有甚麼人走過。他們更笑言：「倒後鏡的重要性」、「放會反光的物件就能幫到你！」，而且只要電腦顯示屏不是啞色的話，就可以看到倒影，問題解決。

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有網民分享自己的座位位置，指自己坐在門口附近，整天都有人出出入入。這也不是最慘的，最麻煩的是天天滴水，就算整過幾次也是一樣。另外有同事坐在角落位，前面有1.5米高的隔板，後面和右邊是落地玻璃，真的很爽！

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責任編輯：張瑋婷

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