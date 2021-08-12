【新冠疫苗】美國將授權打加強劑 限免疫功能差人士

美國受Delta變種病毒侵襲，當地新冠肺炎確診數字增加。據悉，美國打算最快在周五（13日）前，可授權為免疫功能較差的民眾接種新冠疫苗加強劑，減低感染新冠病毒風險。消息人士指，政府會安排有關民眾接種輝瑞或Moderna疫苗作加強劑。

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美國食品藥品監督管理局（FDA）發言人表示，當局正審查針對免疫功能較差的民眾、接種加強劑效用的研究，並正與疾病預防控制中心（CDC）評估相關決定。消息人士指，FDA最快周五前授權為免疫功能較差的民眾接種新冠疫苗加強劑。

據悉，FDA需要額外授權輝瑞及Moderna疫苗作加強劑用途，當FDA批准使用兩款疫苗作加強劑後，CDC會決定是否根據FDA的指引向民眾提出接種建議。CDC新冠疫苗顧問將於周五開會，討論是否建議為免疫功能較差的民眾接種加強劑。

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美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University） 研究發現，免疫功能較差的民眾即使已接種疫苗，感染新冠肺炎而住院或死亡的可能性，較普通民眾高485倍。

CDC估計，當地有約900萬人因患病或服用藥物，而導致免疫功能較差。美國總統拜登預計於9月初制定加強劑計劃，為所有已完成接種疫苗的民眾接種加強劑。

責任編輯：郭麗明