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南韓前總統朴槿惠受賄入獄 豪宅遭拍賣以38億韓元成交 惟仍不夠交罰款

環球政經 18:53 2021/08/12

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南韓前總統朴槿惠因「閨蜜干政案」，遭國會彈劾下台，後因收賄濫權等罪而鋃鐺入獄，同時須繳交罰金。其豪宅近日更遭首爾中央地方檢察廳扣押及拍賣，以繳交罰金和犯罪所得金額。

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韓聯社引述消息報道稱，朴槿惠位於首爾市瑞草區的豪宅，以38.64億韓元的拍賣價成交。報道提到，在8月9日至11日進行的第一輪拍賣投標中，共有3個有效投標，最終投標者以38.64億韓元成功中標。成交價格較底價高出6.9846億韓元。

報道指，首爾中央地方檢察廳，於3月扣押朴槿惠的住宅，並委託韓國資產管理公社進行拍賣，以追繳朴槿惠拖欠的罰金和犯罪所得金額。該住宅佔地面積406平方米、建築面積571平方米，鑑定價為31.6554億韓元。

韓國獲聯合國正式認定為「發達國家」 首有國家從發展中國家變更為發達國家 【見下頁

現年70歲的朴槿惠，因「閨蜜干政案」遭判處20年刑期，此前在干涉國會選舉案中獲刑2年，累計服刑22年。同時她被法院要求繳納215億韓元罰款，因逾期未交，其私宅被檢方扣押和委託拍賣。據韓媒之前報道，如朴槿惠無法償還罰款，或需在拘留所內從事最多3年苦役。

 

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撰文 : 陳楚琨

下台 彈劾 朴槿惠 拍賣 豪宅 首爾 南韓 南韓圜

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