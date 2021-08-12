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【WhatsApp】WhatsApp允許用戶跨平台轉移對話記錄　Galaxy Z Fold3、Z Flip3均支援

科技 16:38 2021/08/12

分享：

WhatsApp推出跨平台記錄轉換功能，三星（Samsung）Galaxy Z Fold3和 Galaxy Z Flip3均可支援。

三星Galaxy Unpacked發布會於昨（11日）舉行，官方於發布會上提及，兩款新摺疊手機將支援WhatsApp跨平台記錄轉換功能，允許iOS用戶將手機內的文字、語音對話、訊息相片等內容，傳輸至Android平台。

＜＜傳Facebook研新技術分析WhatsApp加密訊息　助投放個人化廣告

＜＜【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」　接收者查閱一次即自動銷毀

早前已有報道指出，WhatsApp正在測試跨平台記錄轉換功能。Samsung昨（11日）就宣布，Galaxy Z Fold3和 Galaxy Z Flip3均可支援此項功能。iOS用戶可透過使用Smart Switch程式，將手機內容轉移至Android系統。

WhatsApp表示，未來數週內將功能開放至Android 10或以上系統的三星設備。若要轉換記錄內容，WhatsApp用戶只需要用數據線連接兩部裝置，然後啟動Smart Switch程式。新手機將會自動提示用戶掃描二維碼，然後匯出WhatsApp歷史記錄。當完成傳輸後，用戶便可在新手機上登入WhatsApp，再選擇匯入訊息內容。

責任編輯：李寶如

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