【業績】港鐵上半年扭虧轉賺26.7億元　派中期息每股0.25元　上半年乘客量持續回升

港鐵 （00066） 收市後公布中期業績。港鐵上半年經常性業務收入222.85億元，按年升3.2%，期內純利按年虧轉盈，錄得26.73億元。港鐵同時宣派，中期息每股0.25元，按年持平。港鐵今日收報45元，升0.4%，成交1.04億元。

期內，港鐵經常性業務利潤按年升1.1倍至9.1億元；物業發展利潤按年減少39.5%至31.5億元，當中香港的物業發展利潤31億元，主要主要來自「日出康城」第八期；而投資物業重估虧損減少76.8%至13.9億元。

行政總裁金澤培指，隨中港疫情稍為放緩，本地鐵路服務乘客量升16.7%，帶動經常性業務利潤升1.1倍，但與疫情前比較仍有一段距離。他又提到，「（屯馬綫全綫）通車日早上，在宋皇臺站與過千市民一見證歷史性時刻，大家真的很興奮」。

港鐵指，上半年香港乘客量一直持續回升，至於能否回復至疫情前的水平，將取決於經濟復甦以及過境口岸的重開，而港鐵商場和車站零售的業務回復正常與否很大程度上將取決於內地和國際遊客的回歸。

展望今年下半年，預計「日出康城」第七期和第九期的利潤將會入帳。視乎市場情況及必須的政府批准而定，計劃在未來12個月左右為3個物業發展項目進行招標。

港鐵指，待發展用地獲批後，將為東涌牽引配電站和百勝角通風樓物業發展項目進行招標，2個物業發展項目可向市場提供合共約2,150個住宅單位。同時，在與政府簽訂東涌綫延綫項目合同後，為東涌東站第一期進行招標工作，第一期物業發展項目預計提供約 2,000個住宅單位以及商用物業。

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