【通脹拆局】7月通脹數據對貨幣政策有何啟示？

▲ 中金認為，經濟重啟帶來的快速漲價階段可能正在過去，但通脹風險遠未解除。

美通脹數據出爐，市場關注對貨幣政策的潛在影響。中金認為，7月通脹數據對聯儲局貨幣政策的影響有限，從局方近期表態，大部分官員認為通脹已達到或超過目標，更關注的是就業進展，故該行認為，只要通脹沒有大幅超出或低於預期，貨幣政策的走向就不會有太大影響。

7月CPI按年升5.4%，與上月持平，但一些與出行相關的價格增速正在放緩。中金發表報告指，美國5月以來重新開放，許多壓抑需求得到釋放，推動二手車、新車、機票等出行相關價格上漲，但目前增速已放緩，如二手車價格按季增幅由10.5%降至0.2%，認為隨著經濟活動逐步正常化，需求也將回歸正常，相關產品價格的漲勢也將減弱。

雖然通脹快速上漲的階段可能已過，但中金提醒，這不代表通脹風險就此解除，因（一）7月CPI按季0.5%的增速仍高於歷史均值；（二）隨著工資增速上升，將提升勞動者的購買力，增加通脹上行的風險；及（三）無論是製造業或服務業，企業或將成本價格上漲轉嫁給消費者。

瑞穗證券美國首席經濟學家Steven Ricchiuto則認為，通脹進一步減速，反令聯儲局陷入困境，因局方已發表了有關縮減買債、緊縮等的言論，但通脹並未達到應有水平，而局方也當然也沒有表明通脹已經失控。

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編輯：區嘉俊