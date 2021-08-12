【恒大3333】恒大據報至少獲三間銀行貸款展期、暫緩解資金鏈壓力　傳廣東省政府將協調多方商討

▲ 恒大據報至少獲三間銀行貸款展期 傳廣東省政府將協調多方商討

中國恒大 （03333） 債務問題再有新發展，據報恒大至少獲三家商業銀行貸款展期。外電引述知情人士指，民生銀行 （01988） 、浙商銀行 （02016） 和浦發銀行近日通過了恒大房地產項目的貸款展期申請，據指，浙商銀行已經將恒大兩筆應於7月和8月到期的貸款展期至年底。這將有助緩解恒大資金鏈壓力。恒大、民生銀行、浙商銀行及浦發銀行未有回應報道。

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恒大負面消息一浪接一浪。另有知情人士透露，中國當局要求恒大總部所在的廣東省政府制定計畫，協助化解恒大債務風險，據悉，當地政府會參與協調銀行、其他債權人及恒大資產的潛在買家商討。

恒大此前宣布，正與第三方商討出售恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 等部分權益。

由於近期恒大因爆出商票違約、合同糾紛等被提告。消息指，在廣東省政府協調下，最高人民法院上周指定廣州市中級人民法院實施集中管轄涉及恒大的案件。這一程序將防止地方法院應原告要求而凍結包括存款在內的恒大資產，由此將給恒大更多時間和空間來處置資產。

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編輯：袁諾曦