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聯儲局持續鷹派　人民幣穩字當頭

宏觀解讀 16:24 2021/08/12

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美國通脹數據持續高企，按年飆升5.4%，但與經濟重開有關的支出，如二手車、旅遊住宿及機票的價格升勢開始放緩，反映高通脹或只屬暫時性質，通脹數據公布後美元稍為回落，10年期美債債息跌幅收窄。另一方面，聯儲局官員繼續發表鷹派言論，顯示短期內公布退市計劃已是聯儲局的主流意見，市場將格外重視下周聯儲局主席鮑威爾發表的言論。筆者認為，美元在聯儲局可能即將宣布退市的預期下持續有支持。

美元強勢下，人民幣表現強韌，本年至今人民幣仍然錄得輕微升幅，大部分新興亞洲貨幣出現貶值，泰銖跌幅更超過10%。儘管最近數周人民幣貶值因素浮現，包括中美貨幣政策分化、中國疫情反彈、中國監管風暴打擊外資信心等等，人民幣仍然不動如山。筆者認為，人行在外滙市場的預期管理做得非常成功，遇上市場大幅波動時積極回應發聲，並對境內的外滙流動性作出適當調整，成功遏止人民幣的單向升值預期。現時，市場正密切關注在美聯儲啟動退市後，人行對人民幣市場走向的評論，除非人行的外滙市場及貨幣政策出現較大轉向，筆者仍然維持人民幣年內於6.4至6.6區間波動的預期。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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