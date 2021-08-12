【北水基金】北水基金表現榮辱互見 醫療股基金大勝中概網股基金

▲ 內地QDII基金今年表現參差，押注藥股勁彈逾五成。

受內地強監管等政策市重擊下，累及重倉中概股的北水基金，內媒檢閱QDII產品的投資成績，截至周一（8月9日）的數據，今年表現最好及最差的基金，首尾業績相差83個百分點，呈現冰火兩重天格局。領頭羊的主題類產品專攻醫藥、油氣及商品板塊，相反墊底是專攻互聯網中概股。至於冠軍基金是押注全球醫療股，年初至今勁彈逾五成，基金經理更擬加注港股的創新藥等。不過，市傳中央擬整冶健康保健及藥物等亂象，累大健康及藥業股今天（12日）捱沽。此外，展望互聯網中概股的後市，基金經理呈明顯分歧，有繼續規避風險，也有開始大膽抄底。

內地媒體指，QDII基金的回報差天拱地，冠軍基金是滙添富全球醫療混合產品，以50.94%的升幅，在所有QDII產品中名列第一；油氣及商品類主題緊接其後，成績標青者包括廣發石油、國泰商品、易方達原油、華寶油氣、嘉實原油等，今年漲幅均超逾30%。

6月至今北水基金吸逾4千億元【下一頁】

細閱投資組合，跑贏的滙添富全球醫療混合，重倉的抗疫概念股BioNTech和Moderna，今年分别急升411%和337%，而藥明生物 （02269） 等也勁彈逾20%。其基金經理劉江表示，基金大幅增加了海外投資頭寸，更加聚焦商業模式穩定、具全球市場顯著競爭優勢的龍頭公司，同時强化對港股創新藥、以致其相關產業鏈的投資。

相反跑輸者，主要受中概網股所拖累，今年交銀中證海外中國互聯網指數、易方達中證海外中國互聯網50均跌逾20%。而基金二季報顯示，截至今年6月底，其前五大重倉股為阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、拼多多和京東。

鵬華港美互聯股票基金經理尤柏年表示，二季度已低配電商相關的中概股，取得較好的超額收益。「互聯網平台對線上線下流量的爭奪，使競爭格局惡化，電商業務盈利能力受損。此外，反壟斷調查仍未結束，對平台經營行為的約束可能限制業務的變現能力和短期發展。」

名牌基金經理看好港股科網板塊【下一頁】

富國全球科技互聯網股票基金在二季報中，基金經理表示，因潛在的反壟斷風險，二季度降低網股權重，卻增加科技行業。

尤柏年補充，網絡安全審查等可能持續，相關中概股或繼續承壓。但光大陽光香港精選混合基金經理王海濤表示，仍看好互聯網龍頭企業的未來前景，後市將逢低買貨。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪