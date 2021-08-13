實地分析改變中的監管環境

內地政府加強對房地產、互聯網及教育等行業的監管審查，儘管此舉令市場近期走勢顯著反覆，但我們認為，這些監管變動是應對民眾所關注的問題而作出的舉措之一，對中國宏觀經濟的影響應相當輕微，個別受影響行業的信貸息差的擴闊幅度仍屬溫和，至於對中國長期社會經濟發展反而有利。

事實上，政府自2017年以來，已將其首要的經濟優先目標，由推動量化增長，轉為鼓勵更具體的質化成果。換言之，經濟發展應講求為民眾日常生活帶來更大裨益，而不是單純追求可觀的整體國內生產總值數據。基於這個框架，近期監管改動的主要目標，是透過降低教育相關成本和鼓勵組織家庭，以應對人口增長放慢的挑戰。今期不妨細看受新法規影響的教育及互聯網這兩大行業。

教育行業僱用不少受過高等教育的導師，其中許多都是應屆大學畢業生。此外，課後補習培訓教育，一般採取預先收費模式，因此可能引發重大財務損失。雖然政策對課後補習培訓行業造成沉重打擊，但相信對整體經濟造成的影響相對較小：該行業僅佔中國2019年國內生產總值僅約0.7%，加上政府在過渡期間將採取循序漸進的方針。

長遠來看，我們認為有助緩減中產階層所承受的高昂教育及育兒成本，從而釋放更多消費力，以及營造更多元化的教育環境，因為非學科類的校外補習培訓業務仍可如常營運。

互聯網行業的新法規對宏觀經濟造成的影響應屬有限，有關法規主要旨在改善員工福利、網絡安全及遏制壟斷勢力。加強對員工和客戶的保障，可降低與該行業相關的整體社會風險。減少互聯網平台壟斷的戰術性策略，亦有助促進市場競爭，並刺激經濟創新。

從信貸角度來看，中國互聯網公司在中長期增長和盈利能力方面，將面臨結構性挑戰，因為有關公司將在運用其市場主導地位，以及實現跨行業增長時將遇到更多阻力。隨著這些事件風險持續發酵，我們預期中國互聯網行業的債券表現將繼續波動。

就這次的監管變動情況而言，我們認為投資者應探究本源和背後理據。更重要的是，我們認為這些政策應不會對中國今年下半年的經濟復甦造成重大影響；長遠而言，這些新法規有助提振中國的社會經濟環境，將有助投資者發掘吸引的風險調整後回報。