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【職場熱話】女兒全職網購收入僅6K 不俾家用滿身名牌 母親屢勸不聽無奈上網求助

理財智慧 10:00 2021/08/13

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隨着科技越來越先進，不少新型職業成為主流，例如KOL、網上商店等。這些職業要求不高，甚至成本都比一般行業低，所以很多年輕人都願意一試。近日有網民於網上討論區發文，指女兒做網購，收入不穩定又不交家用，擔心她的將來。

網民經歷：

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不少人認為樓主太過時，指現在時代不同了，不再需要在辦公室朝九晚五地工作。而且女兒剛剛開始也能有一萬元收入，代表她再有多點經驗就肯定賺得更多。他們建議樓主可以給女兒一個限期，事業沒有起色就要乖乖回去找長工。同時樓主不需要太著急，女兒還年輕，大不了以後出來打工。

【職場熱話】偷用公司影印機印cv被發現 網民力撐不用擔心 「大家都是這樣做」【下一頁

不過，網民又覺得疫情時期的網購生意真的不穩定，指樓主一定要收家用，為她存起來，免得她全花在奢侈品上。

【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

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責任編輯：張瑋婷

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