【保育活化】中環街市今月23日試業 首階段出租率超過八成

▲ 大樓一樓亦設有2,500呎的大型活動場地，可舉辦講座、展覽以及文化藝術表演。

由市建局夥拍共同管理及營運的香港標誌性歷史建築中環街市將於將於今月23日試業，項目總樓面約12.2萬平方呎，當中可供出租面積約5.65萬平方呎，提供100多個以開放式設計的零售或食肆空間。中環街市表示，首階段租務情況理想，現時首階段出租率超過八成，當中零售樓面佔七成，餐飲則佔三成。

中環街市內部空間

▼ 點擊圖片放大 +2

華懋集團逾2000萬元大抽獎開始登記 送全年自助晚餐、酒店Staycation等（附網站及詳情），看【下一頁】

中環街市將會接受不同類型的商戶進駐，涵蓋由街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等；而13個具特色而保留的街市檔口，部分邀得香港老字號如金源米業及南丫天虹，或社企如銀杏館等營運。

為支持香港本地品牌及中小企開業，中環街市引入Plug-to-operate 的概念，為商戶提供基本裝修及傢俱，配合完善的POS 營銷系統，讓商戶減低開店成本，一進場即可營業。

市建局早於2017年已開始為中環街市這幢歷史建築物進行復修及保育，經歷超過三年完成首階段的復修及保育工作，耗資超過5億港元，並將項目的10年營運權批予華懋集團。在營運上，中環街市冀透過各方面完善配套，促進本地品牌和初創企業的成長，亦期望通過多元化的餐飲、零售、各種文藝文化活動，為訪客提供獨特的個人體驗及互動交流的空間。

相關文章：

華懋周三舉行招聘日 提供逾500個職位

編輯：李哲毅