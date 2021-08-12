  • 30°C
香港時間 : 2021812日 (四) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保育活化】中環街市今月23日試業 首階段出租率超過八成

Hot Talk 16:09 2021/08/12

分享：

大樓一樓亦設有2,500呎的大型活動場地，可舉辦講座、展覽以及文化藝術表演。

由市建局夥拍共同管理及營運的香港標誌性歷史建築中環街市將於將於今月23日試業，項目總樓面約12.2萬平方呎，當中可供出租面積約5.65萬平方呎，提供100多個以開放式設計的零售或食肆空間。中環街市表示，首階段租務情況理想，現時首階段出租率超過八成，當中零售樓面佔七成，餐飲則佔三成。

中環街市內部空間

    點擊圖片放大
    +2

華懋集團逾2000萬元大抽獎開始登記　送全年自助晚餐、酒店Staycation等（附網站及詳情），看【下一頁】

中環街市將會接受不同類型的商戶進駐，涵蓋由街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等；而13個具特色而保留的街市檔口，部分邀得香港老字號如金源米業及南丫天虹，或社企如銀杏館等營運。

為支持香港本地品牌及中小企開業，中環街市引入Plug-to-operate 的概念，為商戶提供基本裝修及傢俱，配合完善的POS 營銷系統，讓商戶減低開店成本，一進場即可營業。

市建局早於2017年已開始為中環街市這幢歷史建築物進行復修及保育，經歷超過三年完成首階段的復修及保育工作，耗資超過5億港元，並將項目的10年營運權批予華懋集團。在營運上，中環街市冀透過各方面完善配套，促進本地品牌和初創企業的成長，亦期望通過多元化的餐飲、零售、各種文藝文化活動，為訪客提供獨特的個人體驗及互動交流的空間。

相關文章：

華懋周三舉行招聘日 提供逾500個職位

編輯：李哲毅

街市 中環街市 物業出租 零售

上一篇文章

【新股IPO】理想汽車收報117元　首掛每手帳面蝕100元

下一篇文章

鴻海第二季多賺3成　純利再創新高　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】心瑋醫療暫錄156億元孖展　超購137倍
【新股IPO】心瑋醫療暫錄156億元孖展　超購137倍
【新股IPO】先瑞達醫療6669今日起招股　一手入場費24039.8元
【新股IPO】先瑞達醫療6669今日起招股　一手入場費24039.8元
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫　出文否認是馬雲妻子　馬雲：馬上報警（第二版）
【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫　出文否認是馬雲妻子　馬雲：馬上報警（第二版）
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【恒指夜期+ADR】夜期升11點　騰訊ADR收市回穩　北水吸56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升11點　騰訊ADR收市回穩　北水吸56億（不斷更新）