【中環街市】中環街市關閉18年、8月23日試業　首階段出租率超過八成

▲ 大樓一樓亦設有2,500呎的大型活動場地，可舉辦講座、展覽以及文化藝術表演。

中環街市自2003年關閉，至今近18年終於重新開放。市建局、華懋集團聯合公布，中環街市會在8月23日開放試業，由市建局、華懋集團共同管理及營運。中環街市項目總樓面約12.2萬平方呎，當中可供出租面積約5.65萬平方呎，提供100多個以開放式設計的零售或食肆空間。中環街市表示，首階段租務情況理想，現時首階段出租率超過八成，當中零售樓面佔七成，餐飲則佔三成。

中環街市內部空間

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中環街市將會接受不同類型的商戶進駐，涵蓋由街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等；而13個具特色而保留的街市檔口，部分邀得香港老字號如金源米業及南丫天虹，或社企如銀杏館等營運。

為支持香港本地品牌及中小企開業，中環街市引入Plug-to-operate 的概念，為商戶提供基本裝修及傢俱，配合完善的POS 營銷系統，讓商戶減低開店成本，一進場即可營業。

市建局早於2017年已開始為中環街市這幢歷史建築物進行復修及保育，經歷超過三年完成首階段的復修及保育工作，耗資超過5億港元，並將項目的10年營運權批予華懋集團。在營運上，中環街市冀透過各方面完善配套，促進本地品牌和初創企業的成長，亦期望通過多元化的餐飲、零售、各種文藝文化活動，為訪客提供獨特的個人體驗及互動交流的空間。

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編輯：李哲毅