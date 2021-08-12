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【網民熱話】收到兩份offer 打工仔唔知點揀好 網民：梗係要錢啦

理財智慧 19:01 2021/08/12

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在不少求職者在求職期間都會有不同的考慮，包括公司所提供的職位、前景和薪金等。有網民在討論區發文，指自己已經有幾年工作經驗，希望找一份中層的工作。最近收到兩間公司提供的工作機會，但不論在規模、職位和薪金都有不同，因此在網上發問，向其他網民問意見。

 

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貼文一出後，有不少網民對於如何選擇都有不同的建議，有網民認為應該選第一份工作，「雖然薪金較低，但因為有下屬和員工較多，也是港資，相信較易適應」、「第一份有更大的晉升機會，因為較低的職位反而更易升職」樓主也回覆：「如果他日晉升到同一個職位的話，第一份的薪金會較多」

【Mirror狂熱】＄100 賣姜濤簽名喺真定假？ 網民：「姜濤」二個字 我都識寫【下一頁

也有不少網民建議選擇第二份工作：「有更好的薪金和職位，不用再作考慮。因為選了第一份的話，無人可以保證幾年後可以升職」、「因為是外資公司，相信有更多資源去發展，不論公司和你自己都有更大的發展空間」也有人提醒樓主上司也是一個重要因素：「樓主始終是應徵中層的工作，找到一個好的上司有助自己發揮所長，因此也要慎重考慮。」

 

同場加映:【孫子市法】黑色星期五又到 監管疫情殺到 淡友理想可達到?

 

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責任編輯：陳佳恩

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