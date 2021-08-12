【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌

MSCI明晟公布新一輪MSCI指數季檢結果。當中MSCI香港指數有1隻股份獲納入，至於MSCI中國指數，則有13隻股份獲納入，兩指數合共有14隻本港及內地上市股份入圍。

本輪MSCI指數季檢入圍股份一覽：

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而在本輪指數換馬， 曾經是恒指成分股一員的東亞銀行(00023)，被剔出MSCI香港指數。至於MSCI中國指數，則剔出久泰邦達能源(02798)及視頻平台營運商鬥魚(美：DOYU)。另外，MSCI全球標準指收亦納入20隻股份，包括外賣平台Doordash(美：DASH)和影院營運商AMC院線(美：AMC)等。上述指數成分股變動將於8月31日收市後生效。

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