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【ET講股通】梁耀康：吼績優強股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:34 2021/08/12

分享：

恒指全日跌142點，報26517點，大市成交1,359億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，港股今日又偏軟，主要憂慮中央監管互聯網保險業務，令相關股份受壓，如眾安 （06060） 便跌逾1成。不過，大市整體已擺脫短期急跌的壓力，料上望25920點水平，並有機會補回之前裂口（約26878至27222點）。

Time code： 

00：00 - 港股市況速報及解讀
00：35 - 監管劍指互聯網保險業務
01：33 - 港股短綫已擺脫急跌壓力
03：25 - 汽車股續強勢　留意銷量表現
06：50 - 航運股續升勢　有機再試高位
08：10 - 資源股蘊釀突破：中國鋁業 （02600） 、中國宏橋 （01378） 、洛陽鉬業 （03900）
09：35 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景如何
13：30 - 績優股創科實業 （00669） 可買
17：28 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景如何
20：40 - 股票分析：海豐國際 （01308） 股價前景如何
22：15 - 股票分析：和黃 （00013） 股價前景如何
25：43 - 股票分析：三江化工黃 （02198） 股價前景如何
27：17 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景如何
30：00 - 股票分析：中鐵建 （01186） 股價前景如何
31：15 - 股票分析：中國船舶 （03877） 股價前景如何

強勢股如汽車股今日造好，但要留意汽車銷量，乘用車銷售下跌，靠新能源車支持，故新能源車含量較高的車股後市料維持不俗表現，如吉利 （00175） 、長汽 （02333） ，又或留意電池股如比亞迪 （01211） ，兼備儲能概念。儲能股方面，可吼小型的天能動力 （00819） ，待突破之前高位（16.42元）才入市，也可留意超威動力 （00951） ，惟兩者風險會較高。

另外，航運股趨勢向上，運費上升，加上內地部委稱鼓勵物流，刺激相關股份抽升，惟需留意政策風險。資源股特別是鋁業股，蓄勢向上突破，可留意中國鋁業 （02600） 、中國宏僑 （01378） 、洛陽鉬業 （03993）

港交所業績失色遏股價　創科實業績優可吼

至於公布完業績後的股份，港交所 （00388） 業績失色，第二季增長放緩，遜券商預期，主因IPO步伐放慢，以及股市成交偏弱，故券商下調目標價，令港交所今日股價壓力較大。不過，梁耀康維持之前看法，認為香港仍可吸引IPO，估計年底、明年初股市亦不會太差，上市數目亦會回暖，故可趁股價回調收集，料450元水平有很大支持，吼這個位置入貨。

梁耀康指出，績優股創科實業 （00669） 可買，現價可追，若回調至150元，可分注再入。創科收入和盈利理想 ，中期息意外大增6成，刺激股價向上，而且北美和歐洲市場增長強勁，旗艦品牌更大幅開拓產品，前景看俏。

【「ET講股通」問股環節，包括：騰訊、海豐國際、和黃醫藥、三江化工黃、中移動、中鐵建、中國船舶：立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此】 

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