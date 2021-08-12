  • 30°C
香港時間 : 2021812日 (四) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：吼績優強股（附Time code）

股市 16:30 2021/08/12

分享：

恒生指數今早低開36點，其後走勢反覆，倒升後又再回落，臨近尾市跌近250點。個股方面，創科  （00669）  績後升一成破頂；港交所  （00388）  跌逾2%；恒大 （03333） 再度急插；眾安在綫  （06060）  跌一成。港股後市點睇？《ET講股通》主持梁耀康為你分析。（開聲聽↓）

Time code： 

00：00 - 港股市況速報及解讀
00：35 - 監管劍指互聯網保險業務
01：33 - 港股短綫已擺脫急跌壓力
03：25 - 汽車股續強勢　留意銷量表現
06：50 - 航運股續升勢　有機再試高位
08：10 - 資源股蘊釀突破：中國鋁業 （02600） 、中國宏橋 （01378） 、洛陽鉬業 （03900）
09：35 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景如何
13：30 - 績優股創科實業 （00669） 可買
17：28 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景如何
20：40 - 股票分析：海豐國際 （01308） 股價前景如何
22：15 - 股票分析：和黃 （00013） 股價前景如何
25：43 - 股票分析：三江化工黃 （02198） 股價前景如何
27：17 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景如何
30：00 - 股票分析：中鐵建 （01186） 股價前景如何
31：15 - 股票分析：中國船舶 （03877） 股價前景如何

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3030945/

＊＊

重溫今日節目（↓開聲聽）

【ET開市直擊】

【ET午市精點】

【石Sir午市閒談】

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜︰小心外圍異動 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）
2021/08/11
【ET講股通】孫運喜︰小心外圍異動 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）
【ET講股通】孫運喜：必爭之地（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/10
【ET講股通】孫運喜：必爭之地（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康︰向製造業投資轉向 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/09
【ET講股通】梁耀康︰向製造業投資轉向 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/06
【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/05
【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
指數 恒生指數 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先瑞達醫療6669今日起招股　一手入場費24039.8元
【新股IPO】先瑞達醫療6669今日起招股　一手入場費24039.8元
【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫　出文否認是馬雲妻子　馬雲：馬上報警（第二版）
【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫　出文否認是馬雲妻子　馬雲：馬上報警（第二版）
【新股IPO】心瑋醫療暫錄156億元孖展　超購137倍
【新股IPO】心瑋醫療暫錄156億元孖展　超購137倍
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【恒指夜期+ADR】夜期升11點　騰訊ADR收市回穩　北水吸56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升11點　騰訊ADR收市回穩　北水吸56億（不斷更新）