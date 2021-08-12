【ET講股通】梁耀康：吼績優強股（附Time code）

恒生指數今早低開36點，其後走勢反覆，倒升後又再回落，臨近尾市跌近250點。個股方面，創科 （00669） 績後升一成破頂；港交所 （00388） 跌逾2%；恒大 （03333） 再度急插；眾安在綫 （06060） 跌一成。港股後市點睇？《ET講股通》主持梁耀康為你分析。（開聲聽↓）

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00：00 - 港股市況速報及解讀

00：35 - 監管劍指互聯網保險業務

01：33 - 港股短綫已擺脫急跌壓力

03：25 - 汽車股續強勢 留意銷量表現

06：50 - 航運股續升勢 有機再試高位

08：10 - 資源股蘊釀突破：中國鋁業 （02600） 、中國宏橋 （01378） 、洛陽鉬業 （03900）

09：35 - 股票分析：港交所 （00388） 股價前景如何

13：30 - 績優股創科實業 （00669） 可買

17：28 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景如何

20：40 - 股票分析：海豐國際 （01308） 股價前景如何

22：15 - 股票分析：和黃 （00013） 股價前景如何

25：43 - 股票分析：三江化工黃 （02198） 股價前景如何

27：17 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景如何

30：00 - 股票分析：中鐵建 （01186） 股價前景如何

31：15 - 股票分析：中國船舶 （03877） 股價前景如何

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