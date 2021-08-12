【香港經濟】今年全年GDP升幅 專家料升5.6%至7.4%

▲ 政府將明天正式公布第2季GDP，且會調高全年的經濟預測。

港府將於明天（8月13日）正式公布本港第2季生產總值（GDP）最新修訂，屆時會上調今年全年的經濟預測，財政司司長陳茂波早已報喜，料超過預算案時預計的5.5%升幅，總額360億元的消費券，相信可提振經濟0.7個百分點。綜合9位專家的最新預測，當中有兩位經濟專家已調升今年的GDP預估，包括花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧指，將香港全年經濟增長預測調高0.6個百分點至6.8%。同樣，上商研究部主管林俊泓也從4.4%上調至6.3%。

各專家對本港GDP最新預測，可按下圖了解

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而9位專家對今年GDP增長估計呈分歧，料介乎5.6%至7.4%。港府已於7月30日公布次季GDP預估，只升7.5%，較市場中位數7.8%的估算為低，亦比首季8%漲幅有所放緩，回落0.5個百分點，至於上半年則錄得7.8%的升幅。

而花旗的黃栢寧認為，第二季內需復甦較預期強勁，抵銷淨出口下跌影響，再者，投資改善加快，縱使也受去年基數較低所支持，特別令人鼓舞。不過，消費要進一步顯著反彈，仍取決於跨境旅遊何時恢復。

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華僑永亨經濟師李若凡較保守，料今年全年GDP只升5.6%；信銀國際首席經濟師卓亮卻預期錄得6%增幅，而ING大中華區首席經濟師彭藹嬈較樂觀，估計今年升6.9%，但不及大新（02356）進取，大新高級經濟師溫嘉煒預計急升7.4%。

至於明年GDP預測，以花旗的黃栢寧最樂觀，估計升4.5%，其次是上商的林俊泓，料升3.2%，緊接其後是ING彭藹嬈、預估升3.1%。相反大新溫嘉煒估算僅錄得2.6%升幅，華僑永亨的李若凡估計最克制，料只升2.5%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪