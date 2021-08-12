【新股IPO】先瑞達醫療6669入場費較高更受投資者青睞？　認購前看五大關注重點

▲ 先瑞達醫療6669入場費較高更受投資者青睞？ 認購前看五大關注重點

近日新股市場有回暖跡象，內地血管介入醫療器械公司先瑞達醫療 （06669） 展開招股。先瑞達醫療在2016年率先推出藥物塗層球囊（DCB）的介入醫療器械，較市場中第二款同類產品領先約四年。有券商指，先瑞達醫療入場費高，較容易獲得可觀收入而更獲短炒投資者青睞，但抽唔抽先瑞達醫療？投資者亦可關注以下重點。

先瑞達招股詳情

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

（1）入場費達24040元 對短炒投資者吸引力更大

先瑞達醫療是次招股，每手股數定為1000股，入場費高達24040元，而日前展開招股的心瑋醫療 （06609） 入場費僅為8636.2元。有券商分析，入場費較高的新股，若有很小的升幅亦能有可觀盈利，對於短炒投資者而言更加吸引，若只能在兩股中選一隻認購，更多新股玩家會傾向認購先瑞達醫療。

（2）未來數年市場規模預期擴大五倍 先瑞達產品市佔率高

中國DCB產品市場仍處於其初步發展階段，自DCB首次在中國獲批並用於治療冠狀動脈疾病後，該類產品的市場規模由2015年的2690萬元人民幣，上升至2019年的10億元人民幣，年復合增長率達150.5%，隨著產品適應症預期將擴大，諮詢機構弗若斯特沙利文分析，2024年DCB產品的市場規模將進一步升至60億元。

而針對治療股淺動脈（SFA）及膕動脈（PPA）病變的DCB產品，中國市場目前僅有四款，當中先瑞達的產品在2020年的收入接近1.43億元人民幣，市佔率高達86.9%；而用於治療BTK病變的DCB產品，在中國市場中，僅得先瑞達的AcoArt Tulip & Litos獲批使用。

（3）首席技術官為全球首款DCB產品研發者

據公司招股文件顯示，公司在去年10月，聘請80歲高齡的Ulrich Speck成為首席技術官，負責指引及監督公司試驗、臨床研究以及技術發展。Ulrich Speck負責藥物塗層球囊（DCB）技術研究，並在2009年研發出全球首款DCB產品，在歐洲推出。

（4）上市前向控股股東派息

另外需要留意的是，公司在去年年底，向控股股東CA Medtech派發股息5000萬美元（折合約3.27億港元），是次派發股息來源於公司當時的現有手頭現金，以及向矽谷銀行借取的1900萬美元定期貸款。

（5）引入13位基石投資者 認購約五成股份

公司是次招股合共引入13位基石投資者，當中包括匯添富、易方達等中國證券基金管理，另外亦有中信產業基金關聯的CPE Investment Wu、博時資本等投資者，合共認購1.05億美元（折合約8.2億港元），佔公司現時發售股份的五成。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】心瑋醫療6609抽唔抽？五大不可不知 「街貨」少利炒作

【新股IPO】理想汽車﹕目標2025年搶佔國內2成新能源汽車市場份額 未來行業「必然有很慘烈的淘汰賽」

記者：梁安琪