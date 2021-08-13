【網民熱話】港女上網批評沙田酒店九宗罪 河水黑色都是酒店的錯 網民：要海景就返去尖沙咀啦

疫情繼續蔓延，旅行對各方市民來說依然遙不可及。不少人就趁暑假去酒店Staycation輕鬆一下，除了能享受服務，還能懷念一下去旅行的感覺！但並不是每一間酒店都有上等的服務，亦有不少投訴出現。近日有網民於網上媒體發文，力數酒店九宗罪。

網民經歷：

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帖文一出，很多網民都覺得樓主的投訴不合理，是「港女」。他們首先指出河水的顏色並不是酒店能控制的，更揶揄她「不如問下加錢可唔可以自訂條河嘅顏色？」，又反問「河水黑色關酒店咩事？」等。

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關於職員沒有笑容一說，網民想知道樓主是如何隔着口罩看到他有沒有笑。有入住過這間酒店的人就平反，稱職員好有禮貌，房間乾淨又沒有異味。而且有平板智能控制科技，當然是先進，不明白樓主覺得哪裡簡陋了，而不提供樽裝水也只是因為想環保。樓主訂不到泳池和餐廳更是正常的，正值暑假，約滿真的很合理！「平時出街食飯都要訂定位㗎啦！」

樓主投訴沙田像荒城一事更引起網民不滿，指「唔識路就話係荒城，要海景就返去尖沙咀啦！沙田唔適合你啊！」

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責任編輯：張瑋婷