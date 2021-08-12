智能靜電紡絲生產線將於明年設立　港府資助1,500萬元

​創新科技署發言人今日（12日）表示，「再工業化資助計劃」向本港生產商Nanoshields Technology Limited批出「建立納米纖維過濾材料的智能靜電紡絲生產線」項目，資助額為1,500萬元，生產線將設於明年在將軍澳工業邨建成的先進製造業中心。創新科技署署長潘婷婷表示，該項目是首個獲批計劃最高資助額並選定在先進製造業中心設立智能生產線的項目。

今次獲批項目主要是建立兩條智能靜電紡絲生產線，可每年生產超過300噸用作個人防護裝備和濾水器的納米纖維過濾材料以供應全球市場。項目總支出約5,000萬元，生產商會投入3,500萬元資金。事實上，納米纖維材料可應用的範圍廣泛，包括個人健康設備，例如空氣過濾器、濾水器及口罩，以至傳感器、電池和人造血管等。

在「再工業化資助計劃」下，政府會以1（政府）：2（公司）的配對形式，資助生產商在港設立智能生產線，最高資助額為項目總支出的三分之一或1,500萬元（金額以較低者為準）。計劃推出至今約一年，創新科技署共收到21宗申請。在18宗已獲評審委員會審核的申請中，16宗獲原則上支持，涉及生物科技、食品加工、建造、印刷、醫療器材和納米纖維材料等行業，總資助額約為1億800萬元。

計劃全年接受申請，詳情載於「創新及科技基金」網頁。

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責任編輯：黎淑雯

