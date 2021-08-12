【投資熱話】國泰出成績表 半年虧損收窄至75.65億元 網民:疫情有排搞

在疫情持續的情況下，國泰航空(00293.HK)公佈今年上半年「成績表」，今年上半年虧損收窄至75.65億元，連續兩年不派中期息。由於疫情的原因，大部分的客運服務暫停，只有貸運服務維持收入，虧損收窄的主因燃油對冲8年來首次止蝕有關。有網民在網上發文，分享自己對國泰航空的未來看法，引來不少網民的討論。

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首先樓主都是看淡國泰航空的前景，主要是因為疫情和負債的原因，指：「國泰去到10月淨負債已經700億，最近五年最多只賺20多億，根本不是一間健康的公司，又要遇上疫情，對前景不樂觀」有不少網民都同意樓主的看法：「國泰前幾年因為管理層炒賣燃油已經令虧損不斷增加」有人則認為是全球航空業都遇上的困境。

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有其他網民也認為疫情和人手成本，令到國泰短時間內都不看好：「疫情一定會持續一段日子，只是一個DELTA變種已經令到全世界再停擺，相信短期內都不會復飛」、「即使不復飛，仍需要支持飛機師薪金、安排機組人員隔黎費用、飛機維護貴用等，開支一定大」因此不少網民都認為只是一個暫時利好消息，仍維持觀望的態度。

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責任編輯：陳佳恩