【退休保障】宏利香港：市場對退休及健康保險產品需求「前所未有地高」　對新產品銷情感樂觀

▲ 宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，新產品已推出兩至三星期，市面反應不錯。

宏利香港最近推出壽險新產品「優越終身保」、「卓越終身保」，以及加強指定基本計劃保障的「摰無憂危疾附加保障」，壽險新產品獲保單逆按認證。宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，新產品已推出兩至三星期，市面反應不錯，對新產品銷售感樂觀。

宏利香港下周將公布第二季銷售數字，紀榮道表示，市場對退休及健康保險產品的需求前所未有地高，相信有關需求已反映在第二季代理人數字及核心盈利大幅增長上。他引述宏利香港早前一項調查指，接近三分人港人的首要財務目標為退休而儲蓄，反映港人一向重視退休保障。

港人對年金認知度增加

宏利香港從逾千份調查樣本中，理解港人的退休及財務計劃。紀榮道表示，是次調查中，更多人選擇年金作為被動收入來源，年金產品需求熱烈，反映港人對年金認知度增加，相信退稅為主要誘因。

調查結果顯示，受訪者平均理想退休年齡為62歲，但逾4成受訪者並不肯定自己可於計劃年齡退休。

財務保障方面，最多受訪者表示，將持有現金作為收入來源，其次分別為股票及儲蓄保險。金融產品主要為受訪者退休後的收入來源，56%受訪者表示，退休後將擁有3個或以上的的金融產品作為入息來源。

被動收入方面，54%受訪者有信心自己在退休時將有被動收入。最多人選擇以高息股票作為被動收入來源，其次分別為年金及收益基金。紀榮道指，受訪者普遍認為，被動收入可覆蓋平均45%的退休支出。

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編輯：賴奕羚