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【恒大風暴】恒大賣產救亡 萬科碧桂園傳退出收購 恒大系股價急瀉

股樓投資 16:22 2021/08/12

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中國恒大（03333）為減債救亡，計劃出售旗下資產包括恒大物業（06666）及恒大汽車（00708）部份股權，繼日前傳出萬科（02202）有興趣洽購外，今日又傳碧桂園服務（06098）或成為潛在買家。

不過《新浪財經》最新報道指出，記者從知情人士處獨家獲悉，萬科、碧桂園（02007）均與恒大物業洽談過，但因為價格等方面問題，二者目前均未與恒大物業達成一致，暫已退出收購事宜。

相關文章：【股市熱話】盛傳第三方收購恒大汽車 笑稱夢想值千億 網民：收購者係勇者【見下頁

中國恒大周四（12日）股價最新報5.79元，跌8.5%；恒大物業報6.86元，跌6%；恒大汽車報12.9元，跌6.7%。至於萬科報23.25元，跌2.1%；碧桂園報8.37元，跌1.2%；碧服報62.25元，跌3.3%。

相關文章：標普再降中國恒大評級 10日內降4級至「CCC」【見下頁

據《財新》今日較早時引述消息指出，恒大物業正與多家企業接洽，除了萬科旗下萬物雲，也有碧桂園服務、深圳地鐵等，部分企業洽談時間已近一個月，交易股權比例尚不清楚。

【延伸閱讀】【本地地產股】本港地產股續吸引 普遍上調目標價 大摩看好呢3隻股【見下頁

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記者：李兆明

股票 恒大物業（06666） 碧桂園服務（06098） 萬科 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 碧桂園（02007）

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