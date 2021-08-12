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【Mirror狂熱】＄100 賣姜濤簽名喺真定假？ 網民：「姜濤」二個字 我都識寫

理財智慧 16:30 2021/08/12

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Mirror 狂熱，有人看準商機打算趁機騙錢，近日有網民於社交媒體發文，指有人在網上交易平台以$100出售姜濤簽名。

姜濤簽名：

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    +2

 

當買家詳細詢問下，原來不是親筆簽名，惟賣家不認為以$100出售的價錢是昂貴，並且賣家希望以「價高者得」的方式去出售。另外，該賣家亦以$100 出售 Ian和 Anson Lo 的簽名。

 

【延伸閱讀】ViuTV上半年廣告收入增66%至1.88億　電盈︰MIRROR等人材吸引新及現有客戶   【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

【Mirror狂熱】鏡粉母親想買姜濤代言月餅    阿仔搶購失敗只能食「炒價」    網民：不如買盒半島月餅好過  【下一頁

此帖文一出，引來網民熱議，有些網民認為賣家是開玩笑，誰不知有人想買這簽名，並搞笑地留言：「笑死了！一百元不算貴。」、「如果有人中招，我可以做下一個李嘉誠。」、「笑死了！還是小學生字體來的。」、「姜濤這兩個字，我都識寫。」

 

其他網民回應：

可能墨水貴

等我開一間鋪，每天寫字賣簽名

我寫字靚過賣家寫字

我可以影印一千張，價高者得！$100一張，售完即止

 

同場加映：【iM Cafe】內房政策見曙光 係時候轉炒舊經濟？

 

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責任編輯：陳頌潔

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