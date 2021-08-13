【BNO移民英國】10大樓價最易負擔城市 利物浦不入前10

▲ 英國按揭機構Halifax統計英國10大樓價最難及容易負擔的城市

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話，英國樓市成為熱話。英國按揭機構Halifax統計英國10大樓價最難及最易負擔的城市，發現10大樓價最難負擔的城市中，首都倫敦僅排第8，而最易負擔的前列城市中，平均樓價為年收入的不足5倍。

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Halifax指出，民眾在英國城市置業的樓價平均為收入的8.1倍，較10年前的5.6倍大幅增加。Halifax董事總經理加利（Russell Galley）表示，城市樓價整體升幅繼續超越薪酬升幅水平。

英國10大樓價最容易負擔城市（排名由低至高）

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英國10大樓價最難負擔城市（排名由低至高）

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英國城市平均樓價上升至28.74萬英鎊（約310萬港元），而平均年收入上升至約3.57萬英鎊（約38.5萬港元）。

Halifax估計，英國城市平均樓價過去一年急升10.3%。但根據英國國家統計局（ONS）的數據，城市居民的平均收入同期僅上升 2.1%。

數據更顯示，城市平均樓價甚至比起英國整體平均樓價更容易負擔。另外，英國過去一年有超過11%的城市樓價可負擔能力提升。

責任編輯：鄭錦玲