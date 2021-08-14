CMC Markets 完善交易平台服務　優化客戶體驗

投資市場瞬息萬變，想有效捕捉投資機遇，靈活高效的交易平台絕對不可缺少。因此，CMC Markets一直秉持着技術為先的宗旨，致力為全球廣大客戶提供高質量的交易服務和支援，只因該公司相信，領先科技不只能為公司創造競爭優勢，更能幫助投資者有效規避風險，創造盈利。

隨着互聯網金融服務日趨普及，加上新冠肺炎疫情的影響，一眾金融機構均積極拓展並完善網上交易平台服務，為客戶帶來更愉悅的交易體驗。作為網上金融交易行業的領頭羊，CMC Markets一直引領市場潮流，除為客戶提供多元化的產品以外，更透過金融科技為客戶打造度身訂造的服務。

多元產品 滿足客戶需要

「產品多元化是很一個重要的核心。」CMC Markets大中華區總裁程必逸表示，為保持公司在行業中的領先地位，該公司不但積極開發新產品和新技術，更以智能化、多元化及可定制化等原則優化交易平台上的各項功能。

「例如客戶只須透過網上交易平台的一個帳戶，便可輕鬆投資全球各主要金融產品和市場，包括股票、外滙、商品、指數及債券等。」程必逸指出，目前CMC Markets交易平台的產品覆蓋類型極廣，單是上述5大資產類別已有近萬種產品，當中包括了該公司自主或合作研發的新型指數類產品，以助客戶更好地捕捉投資機遇並分散風險。

度身訂造 投資更靈活自主

由於每位客戶的投資風險偏好各有不同，其擅長或關注的市場，以至資金實力亦存在差異，故在產品以外，CMC Markets為客戶提供了一套可按需定制的操作，以至風險控制和投資組合配置界面，以迎合他們的實際需要。

「在CMC Markets交易平台上，客戶可因應個人的交易習慣，自行定制平台界面，並根據其資金實力和風險偏好設置風險控制功能；就算交易單量也可以根據資金大小和風險承受能力靈活調整，凡此種種均有別於市場常見的交易平台。」程必逸說。

他補充指，CMC Markets交易平台另擁有智能形態識別系統。「該系統還有投資組合功能，可以讓客戶自由分配資金在不同產品，並建立自己的投資組合模型，實現分散風險的目標。」

成功品牌 建基多方面配合

為完善交易平台，給予客戶更專業稱心的服務體驗，程必逸透露，CMC Markets投入了超過1億美元，歷經長達3年以上的時間，開發出新一代交易平台，把前中後台實現無縫對接，以滿足不同類型客戶——包括零售和機構客戶的需求。

此外，該公司還積極提升客戶服務質素。「金融市場猶如一個考驗專業水平的戰場，任何不合格的戰士都會在這個戰場上隨時被淘汰。」程必逸解釋，所謂的專業水平不只是從業員的專業知識，當中亦包含了其專業服務態度，就像如何令客戶享受到最為高質量的服務，而這除了需要前綫同事的努力，更要與公司的服務流程和品牌形象彼此配合。

推陳出新 引領網上交易發展

面對金融市場的變化日益加劇，程必逸重申，CMC Markets在積極開發新產品的同時，會繼續投放資源研發新技術。「我們相信，擁有領先的科技即代表着公司能在激烈的市場競爭中佔有優勢地位，並為客戶帶來與眾不同的服務體驗。」他續指出，作為澳洲第二大證券經紀商，CMC Markets會繼續完善現有服務，並進一步提高網上證券交易平台的服務功能，包括與衍生產品交易平台互相配合，從傳統金融業務和衍生產品業務兩個方向，引領網上交易行業的發展。

▲ CMC Markets 於2016 年在英國倫敦證券交易所主板上市，目前為英國富時250 指數成分股。

拓展藍海 聚焦機構客戶

因應互聯網金融的發展和壯大，近年網上交易平台的使用者已不只限於一般投資者。「機構投資者的數量也穩步上揚。」程必逸直言，由於機構客戶對於平台功能的要求更為嚴苛，對於運營平台的公司要求亦十分嚴格，只因良好的交易環境、交易對手、資金安全性，以及產品豐富都是機構投資者的考慮因素。

因此，CMC Markets除開發了針對機構客戶的專業交易平台外，更配合機構客戶的需求提供不同的專業服務，其中包括流動性和白標。「CMC Markets於2016年在英國倫敦證券交易所主板上市，目前為英國富時250指數成分股，流通市值超過10億英鎊。」程必逸相信，凡此種種充分體現了該公司對機構投資者的重視，以及公司的資金實力和財務透明度，為投資者帶來信心。

（資料由客戶提供）