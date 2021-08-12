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「Skytrax」最佳機場排名出爐　香港國際機場連跌4級　

環球政經 15:43 2021/08/12

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英國航空業調查公司「Skytrax」近日公布2021年全球百大機場排名當中，新加坡樟宜機場痛失榜首之位，由卡塔爾的哈馬德國際機場取替成冠軍，而香港國際機場在今年度排名則連跌4級，但仍在10位之內。

「Skytrax」最佳機場排名一覽（頭10位）

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於去年8月至今年7月期間，Skytrax向各地旅客進行訪問，按旅客的體驗衡量機場各方面表現，包括辦理登機、轉機、購物、保安等過程等，又將疫情因素納入評估。在全球百大機場排名當中，香港國際機場在今年度排名則連跌4級，排第10名。新加坡樟宜機場擁有全球最大的室內瀑布、蝴蝶園、蘭花園、戲院等設施，在往年排名都是穩居榜首，但在今年則跌至第三位。

至於今年排名第一的，則為卡塔爾的哈馬德國際機場。卡塔爾近年銳意改善機場基建設施，又增設多項優惠，如乘坐卡塔爾航空航班於哈馬德機場轉機的旅客更可享受城市導賞、住宿和餐飲服務等優待；此外，在新冠肺炎疫情期間，哈馬德國際機場額外引入機場健康和安全措施。

 

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責任編輯：黎淑雯
 

香港國際機場 新冠肺炎疫情 蝴蝶 疫情 航空業 住宿 卡塔爾航空 餐飲 香港 英國

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