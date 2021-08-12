【英國王室】戴妃40年前大婚蛋糕拍賣 兩萬一塊但唔食得

當年英國查理斯王子與戴安娜世紀婚禮舉世矚目，就連婚禮上的蛋糕，多年後一小塊仍能夠以高價拍賣。拍賣行指蛋糕出乎意料地受歡迎，最終以1,850英鎊（約2萬港元）價格拍出。中標買家十分喜愛蛋糕，甚至表示會將蛋糕納入遺囑，並表示會嘗試不去品嚐蛋糕。

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被網上拍賣的蛋糕切件來自當年婚禮23個官方蛋糕的其他一個，上面的英國王室徽章由金、紅、藍及銀四色糖霜砌成。伊利莎白王太后（Queen Mother）克拉倫斯宮的員工史密斯（Moyra Smith）當年獲得蛋糕切件後，用保鮮紙保存起來。史密斯將切件放在罐中，並標明是查理斯戴安娜婚禮蛋糕，以及日期1987年7月27日。

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拍賣人員原本估計500英鎊（約5,376港元）是最終價，但競標異常激烈，瞬間突破500英鎊。拍賣行表示，今次買家不少，分別來自英國、美國及中東。蛋糕切件最初起拍價為300英鎊（約3,226港元），最終由來自利茲（Leeds）的豪華遊艇承包商人萊頓（Gerry Layton），以1,850英鎊價格拍得。

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萊頓表示，計劃下周駕船去格洛斯特郡（Gloucestershire）「取貨」。萊頓稱會把蛋糕納入遺囑，連同資產一同在自己死後捐贈作慈善用途。萊頓亦想過用蛋糕作抽獎禮品，將部分款項捐給戴安娜（Princess Diana）支持的慈善機構Centrepoint。不過在捐贈之前，萊頓戲稱自己需想辦法抑制試食的衝動。

王室紀念品專家奧伯里（Chris Albury）表示，一塊戴妃大婚蛋糕對很多人而言，是一段無可抗拒的王室歷史紀念品。查理斯戴安娜婚禮距離至今已40年，2人在1981年7月29日舉行婚禮，1992年分居，1996年離婚。

責任編輯：李俊儀