【AEON】AEON STYLE旺角正式開業　佔地逾2萬平方呎　內設Daiso（多圖）

▲ AEON STYLE旺角以超市為主，料回本期可較其餘兩間AEON STYLE短。

「AEON STYLE旺角」將於今日正式開業，為香港第三間AEON STYLE旗艦店。永旺 （00984） 董事總經理菅原功表示，AEON STYLE旺角自上周五（6日）起試業，生意較預期好，故對其充滿期待，若旺角店成功會加快開店步伐，不排除未來會在新界開設AEON STYLE。

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問及店舖投資額，菅原功沒有透露，惟指出香港租金較昂貴，投資額遠高於內地市場，投資回本期亦較長。不過，但AEON STYLE旺角以超市為主，料回本期可較其餘兩間AEON STYLE短。同時，公司積極提升經營效率，減低成本，包括在貨場使用科技以及盡量採用直接採購。

對於整體市況，菅原功指，香港零售業仍然嚴峻，集團部分分店獲減租，雖然不是大幅下降，但不會出現租金上升10%至20%的情況。

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AEON STYLE旺角店共有兩層，佔地超過2萬平方呎，商品涵蓋食品、美妝、家品、玩具精品及寵物用品等。菅原功指，AEON STYLE旺角針對三類客層，一是附近居民，二是晚上放工的年輕人、三是遊客，而且，店舖以日本商品為中心，並引入了自家品牌，例如「TOPVALU」、家品生活品牌「HÓME CÓORDY」、麵包店「Pain Des Cante」。

另外，AEON STYLE旺角亦有「100円店」「Daiso Japan」，為第五間進駐香港的Dasio。菅原功表示，Aeon為Daiso Japan在香港獨家合作伙伴，加上Daiso在香港的認知度高，故過去兩個月內已開設了4間Daiso專賣店，下半年會以同樣步伐開店。

對於整體市況，菅原功指，香港零售業仍然嚴峻，集團部分分店獲減租，雖然不是大幅下降，但不會出現租金上升10%至20%的情況。

因應電子消費券發放，AEON亦有不同推廣活動，並與電子支付平台合作推出優惠。菅原功稱，套裝產品銷售良好，特別是家品方面，料10月發放第二輪消費券時會再推出新的優惠活動。

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編輯：袁諾曦