【Twitter】Twitter網頁全新改版　新增「Chirp」字體+簡約介面設計

▲ Twitter網頁版推出全新設計，介面設計更加簡潔，更首度採用獨家「Chirp」字體。

社交網站Twitter曾於自2019年推出網頁改版，最近官方又再推出全新設計，其中更首度採用獨家「Chirp」字體，提升網頁介面對比度，讓用戶更加容易閱讀內容。

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現時Twitter旗下使用的字體有「SF Pro」、「Roboto」和「Helvetica Neue」。早於本年1月份，Twitter就首度推出獨有的「Chirp」字體，該字體顯示更加清晰，而且可自動將文字向左對齊，讓用戶在瀏覽頁面時更易閱讀。

此外，Twitter也在網頁版中減少使用藍色按鈕，若用戶使用默認主題及白色背景，平台上的貼文及功能按鈕將會變成黑色。Twitter亦表示，日後網頁版會推出更多背景顏色，允許用戶自行更換。

Twitter最近為了吸引更多Super Follow訂閱用戶，亦推出網購功能、Spaces語音平台，為訂閱用戶提供獨家內容等，從而增加公司收入。

責任編輯：李寶如