【大行報告】券商普遍對國泰航空前景趨樂觀　富瑞：客運業務已見底

▲ 富瑞預期，貨運業務續成國泰航空業績亮點

國泰航空 （00293） 上半年虧損幅度較市場估計為低，加上管理層預期下半年「燒錢」金額減少，券商都對國泰航空前景普遍較年初樂觀，其中富瑞更預期客運業務已見底。富瑞指，國泰航空上半年貨物運載率創新高，下半年為傳統貨運旺季，預期貨運業務續成國泰航空業績亮點，維持國泰航空「買入」評級，目標價8.4元。

富瑞指，香港快運上半年虧損9.76億元，但預期客運業務料已見底，而且國泰預期第四季運力可回復至疫情前三成，反映業務首階段復甦，但客運復甦速度則視乎各國何時重新開關及旅遊氣泡進展。

國泰指年底前暫無計劃再推無薪假，詳見【下一頁】

摩根士丹利表示，強勁的貨運前景、貨運運載率高企及成本控制得宜，可以減低客運需求及運力的不明朗因素，維持「增持」，目標價7.6元。大摩引述國泰管理指，下半年貨運業務會進一步改善，儘管目前機場使用率偏低，但國泰仍能確保某些機場升降時段（slots），預期未來海外市場的slots競爭會更加激烈，或會失去部分slots。

瑞信認為，國泰目前運力僅及疫情前少於5%，因此將國泰2021至2022年盈利預測跌低3%，至增長2%，以反映航空業復甦前景仍未明朗，及最新油價預測，維持「中性」。

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