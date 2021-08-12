  • 30°C
香港時間 : 2021812日 (四) 15:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德州眾議院議長下令 拘捕民主黨52出走州眾議員

環球社會熱點 14:41 2021/08/12

分享：

美國德州眾議院早前就收緊投票表決，52名民主黨的州立眾議員選擇離開德州，阻止投票通過。德州眾議院的議長周二發出公民逮捕令，要求逮捕52名出走州眾議員，迫使他們回到德州投票。

【美國疫情】懶理州長禁令 兩州學校行強制口罩令 【下一頁】

德州最高法院周二（10日）發出臨時禁令，暫停執行地方法院簽發﹑針對拘捕出走民主黨州眾議員的臨時禁令。德州眾議院議長費倫（Dade Phelan）隨即發出公民逮捕令，逮捕民主黨52名出走州眾議員。

一眾已返回德州的民主黨州眾議員面臨被拘捕，或是返回德州國會大廈，增加州眾議院表決投票限制議案的法定人數。3位民主黨州眾議員表示，對於州長阿博德（Greg Abbott）及費倫想拘捕政壇對手並不感意外，強調會堅持捍衛投票自由。

【新冠疫苗】德州178員工未接種 被醫院停職 【下一頁】

阿博德的發言人則指，德州最高法院迅速阻止民主黨州眾議員，意圖破壞美國憲法的危險行為，指摘他們逃避履行作為州眾議員應盡的責任。

民主黨德州眾議員為阻止共和黨人提出的新投票法案，67名州眾議員中有52人選擇出走到華盛頓，讓德州眾議院不能達到表決必須的法定人數。根據德州憲法，眾議院表決必須要有3分2議席出席，即150人的德州眾議院表決，需要最少100名州眾議員出席。

責任編輯：吳漢培

相關文章

德州料放寬槍管 滿21歲唔使拎牌可帶槍出街
2021/05/27
德州料放寬槍管 滿21歲唔使拎牌可帶槍出街
【新冠疫苗】德州醫院強制接種 唔打就炒魷
2021/05/23
【新冠疫苗】德州醫院強制接種 唔打就炒魷
網上玩販賣黑人同學遊戲 德州中學生遭處分
2021/04/15
網上玩販賣黑人同學遊戲 德州中學生遭處分
德州男想消滅互聯網 圖炸亞馬遜數據中心被捕
2021/04/13
德州男想消滅互聯網 圖炸亞馬遜數據中心被捕
遊客拳打腳踢「特朗普」 德州蠟像館暫時移走蠟像
2021/03/19
遊客拳打腳踢「特朗普」 德州蠟像館暫時移走蠟像

你可能感興趣

德州料放寬槍管 滿21歲唔使拎牌可帶槍出街
17:09 2021/05/27
德州料放寬槍管 滿21歲唔使拎牌可帶槍出街
【新冠疫苗】德州醫院強制接種 唔打就炒魷
19:02 2021/05/23
【新冠疫苗】德州醫院強制接種 唔打就炒魷
網上玩販賣黑人同學遊戲 德州中學生遭處分
15:45 2021/04/15
網上玩販賣黑人同學遊戲 德州中學生遭處分
選舉 美國 德克薩斯 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

歸還一半PolyNetwork被偷加密貨幣 黑客：對錢無興趣 （第二版）

下一篇文章

美官員警告 塔利班90日或打敗阿富汗政府
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美斯：加盟PSG感高興 冀再贏歐聯冠軍（第二版）
美斯：加盟PSG感高興 冀再贏歐聯冠軍（第二版）
奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨
奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨
美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
美斯吸金力強勁 PSG新波衫20分鐘斷貨
Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫
Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫
全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？
全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？
新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間15:00）