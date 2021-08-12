德州眾議院議長下令 拘捕民主黨52出走州眾議員

美國德州眾議院早前就收緊投票表決，52名民主黨的州立眾議員選擇離開德州，阻止投票通過。德州眾議院的議長周二發出公民逮捕令，要求逮捕52名出走州眾議員，迫使他們回到德州投票。

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德州最高法院周二（10日）發出臨時禁令，暫停執行地方法院簽發﹑針對拘捕出走民主黨州眾議員的臨時禁令。德州眾議院議長費倫（Dade Phelan）隨即發出公民逮捕令，逮捕民主黨52名出走州眾議員。

一眾已返回德州的民主黨州眾議員面臨被拘捕，或是返回德州國會大廈，增加州眾議院表決投票限制議案的法定人數。3位民主黨州眾議員表示，對於州長阿博德（Greg Abbott）及費倫想拘捕政壇對手並不感意外，強調會堅持捍衛投票自由。

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阿博德的發言人則指，德州最高法院迅速阻止民主黨州眾議員，意圖破壞美國憲法的危險行為，指摘他們逃避履行作為州眾議員應盡的責任。

民主黨德州眾議員為阻止共和黨人提出的新投票法案，67名州眾議員中有52人選擇出走到華盛頓，讓德州眾議院不能達到表決必須的法定人數。根據德州憲法，眾議院表決必須要有3分2議席出席，即150人的德州眾議院表決，需要最少100名州眾議員出席。

責任編輯：吳漢培