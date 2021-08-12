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【港交所388】港交所次季增長放緩 績後被多間大行降目標價 最高目標價仍達665元

股樓投資 16:33 2021/08/12

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港交所（00388）昨日（11日）公布上半年業績，受惠於交易及結算費等服務費上升，期內盈利與收入皆創下新高，惟其次季增長明顯較首季放緩，未及大行預期。績後多間大行隨即下調港交所目標價，現時各大行對港交所目標價介乎於506元至665元之間。港交所全日跌3.5%，收報499.2元，成交41.9億元。

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各大行當中，以美銀對港交所的目標價降幅最大，由549元下調至529元，並將評級由「買入」降至「中性」。該行指，由於港交所的市盈率已接近歷史高位，加上科技股的成交大減使大市缺乏強勁催化劑，故認為港交所前景或未如市場預期般樂觀。

野村則認為，港交所上半年淨投資收入按年跌7.6%，較預期低34%。該行料，未來的新股市場及大市成交將保持活躍，惟在低息環境下，投資收入或會持續低迷。野村將港交所目標價由514.3元降至511.8元，維持「中性」評級。

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瑞銀認為，港交所策略仍是聚焦於內地及環球連繫，並持續改善基建及市場機制以增強自身競爭力。但由於近日市況疲弱，故將2021至2023年日均成交金額降8至10%，並將目標價由604元降至592元，維持「買入」評級。

瑞信認為，雖然港交所次季增長放緩，但料第三季將會復甦。該行認為債券通及滬港通將會有更大發展空間，若監管不確定性消除，上市活動將會復甦。該行維持港交所目標價590元及「優於大市」評級。

高盛為暫時唯一上調港交所目標價的大行，該行料本港美國預託證券（ADR）自由流通量及換手率較預期高，而互聯互通擴張亦會有助成交量增長，料未來將加速增長。高盛將目標價由495元升至506元，維持「中性」評級，惟高盛上調目標價後仍較其他大行低。

另外，里昂認為市場在高基數比較下仍然活躍，故維持「買入」評級，將目標價由696元下降至665元，為各大行中最高目標價。

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撰文 : 趙家盈

香港交易所（00388） 港股 瑞銀 香港交易及結算所有限公司 ADR 債券 市盈率 買入 目標價 成交

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