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【財管手機App】「陸香港」智能顧問吸客　藉大灣區跨境理財通拓商機

科技 10:00 2021/08/14

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陸金所香港（LUHK）CEO蔡華（右）與紐約梅隆投資管理香港有限公司亞太區（日本除外）行政總裁 Doni Shamsuddin日前接受本報專訪表示，財富管理手機App「陸香港」近引入的新智能顧問功能，是由紐約梅隆投資管理提供外判首席投資總監服務。該服務同時為開放平台（Open platform），可以向夥拍的銀行業界提供開放應用程式介面（開放API）。

全球金融服務行業加強科技戰略部署，尤其是針對用戶使用手機習慣，不斷在理財應用程式上推陳出新。

  • 隨着各路應用程式百花齊放，業界競爭亦愈趨激烈
  • 在去年進軍香港的財富管理平台陸金所香港（LUHK），行政總裁蔡華接受本報專訪時表示，日前更引入智能顧問，並計劃在年內改革手機App，應對市場服務需求

金融科技改變投資管理行業，更多服務場景由綫下遷移到綫上，尤其是人人都有一機在手的時代，業界亦需要持續改善技術，增加吸引力。加上不少銀行業界在後疫情時代，聚焦跨境及財富管理業務，所以相應的個性化、高質量財富管理服務需求也正快速增長。

推24×7服務 打造專屬方案

蔡華分享，其針對香港市場推出的財富管理手機App「陸香港」推出一周年，近日亦針對有關需求，推出24×7智能顧問服務，把握市場對服務愈趨增長的需求，吸引更多客戶。他指：

團隊期望透過專業智能投資顧問Lucy，以專業化的系統，提供組合及風險分析，為用戶度身打造專屬的資產配置方案。

【金融科技】銀行實行「超個人化」　保未來競爭力

【電子支付】疫情催谷非接觸式支付普及　Visa藉「Tap to Phone」方案助中小企

夥紐約梅隆投資管理

他續指，該智能投資顧問，由紐約梅隆投資管理（BNY Mellon Investment Management）提供外判首席投資總監服務，根據陸金所香港劃定的風險概況及投資限制提供投資建議，首次在亞太區（日本除外）建立合作關係。

開放平台 夥銀行業覓新客源

而該服務同時為開放平台（Open platform），可以向夥拍的銀行業界提供開放應用程式介面（開放API）此類技術解決方法，開拓新客源。

他又引述市場研究機構Statista發表報告指出:

  • 香港的智能投資顧問服務用戶，預期在2021年將增加至21.5萬人，2025年將進一步增至36.9萬人
  • 而借助智能投資顧問進行投資相關的資產管理，總值預計將由2021年17.4億美元（約135億港元），增至2025年的64億美元（約498億港元），增幅超過兩倍

陸金所為中國平安旗下的金融科技公司，他指出，內地團隊有多達8,000人的自家科技團隊，而香港亦有專屬的科技團隊，負責數據、系統，以及智能應用研發。他透露，團隊還有計劃推出更多有關智能化推介的服務，融合後台機械人與現時的智能投資顧問。

【疫後拓商機】AI營銷平台倡打通綫上下　專家：建私域流量吸回頭客

基金產品逾160款 覆蓋多類型

他指出，雖然客戶數目一直平穩增長，不過背後的大數據平台要收集足夠數據進行分析，達到一定的營運規模，預計還需要一至兩年時間。另最快在未來兩個月將該App大改版，除了根據用戶習慣改變排版，包括將其點擊關注度較高的頁面加入快捷鍵，簡化使用流程，融入多項新功能。

該App由去年初期推出僅20款產品，覆蓋貨幣型、股票型、債券型及混合型基金，至今已有超過160款基金產品，平台上的基金經理人數目則有25位。他又指出，團隊未來將針對大灣區開展的「跨境理財通」，提升有關的產品及服務，藉此開拓市場機遇。

他指，留意到愈來愈多中國內地客戶，熱衷接受香港提供的金融科技及金融服務，所以預期即將推出的「跨境理財通」，將為本港的金融機構帶來龐大商機。

例如是與銀行在財富管理領域達成戰略合作，在軟件、平台及基礎建設上，提供雲計算技術及服務。將相關的經驗及技術成果與金融業界分享，藉此開拓為不同金融機構等提供服務，拓展市場。

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記者：張寶燕

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