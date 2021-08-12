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加拿大擬推出疫苗護照 方便出國旅遊

環球社會熱點 14:00 2021/08/12

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歐盟早前已推出新冠疫苗護照，容許已接種疫苗的當地民眾在歐盟國家跨區旅遊。加拿大移民部長門迪奇諾周三表示，將於未來數月推出疫苗護照，同時正與其他國家商討，承認由加拿大發出的疫苗護照，方便民眾出國旅遊。

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移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino​）周三（11日）宣布，在未來幾個月推出疫苗護照，但目前需要與正在接種疫苗的各省合作，達成共識制定包含民眾接種資料的疫苗證書。

門迪奇諾續指，加拿大已與其他國家商討，尋求承認加拿大發出的疫苗護照，方便民眾出國旅遊。他強調，疫苗護照是確保民眾能再次安全出外旅行的重要一步。跨事務部長勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，預計疫苗護照會以電子形式發行。

由於加拿大接種疫苗計畫由地方政府負責，聯邦政府需要與10個省政府及3個自治區獲取民眾數據，並由聯邦政府統一發出受認可的疫苗護照。當地新冠疫苗接種率高企，截至上月底，81%的12歲或以上民眾已接種新冠疫苗，其中68%人士已完成疫苗接種。

責任編輯：郭麗明

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