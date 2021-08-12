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【反外國制裁法】銀行如何自保？　陳振英：減少與政治敏感人士業務往來

宏觀解讀 13:16 2021/08/12

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【反外國制裁法】銀行如何自保?　陳振英：減少與政治敏感人士業務往來　（資料圖片）

人大常委會6月通過《反外國制裁法》，行政長官林鄭月娥日前指，已就議題向中央提交建議，支持透過本地立法實施。金融界立法會議員陳振英表示，本地立法程序有助澄清誤解，諮詢期間不同持份者都可以提出意見，將不確定性減至最低。

邱騰華：港區國安法實施未令在港外商減少｜詳見【下一頁】

陳振英今早接受電台訪問時指，《反外國制裁法》是框架性條文，相信在港金融及外資機構，對於法例在港實施時存在不確定性，相信經本地立法程序實施可以減低誤解。

內地監管科網、港引反制裁法　歐冠昇：相信港股韌力、10年後中國資本市場可達100萬億美元｜詳見【下一頁】

他又指，金融機構最簡單的自保方法，就是減少與政治敏感人士的業務往來，即使相關人士在使用銀行服務時有所限制，但普通市民不會受影響。他強調，銀行業界目前普遍持觀望態度。

事實上，早在月初開始有消息指《反外國制裁法》將納入《基本法》附件三在香港實施時，已有傳媒趁業績會向國際銀行管理層查詢。

滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）當時回應時指，國際銀行一直符合各個營運地區的法規，即使遇到複雜處境但集團一直表現良好，有信心未來可以維持，但針對《反外國制裁法》的實施，他就指「不回應假設法問題」。

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制裁 港區國安法 國安法 港股 政治 陳振英 香港 邱騰華 滙豐控股（00005） 立法會

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