日經：北京推動採購高科技國貨　醫療設備外企料受衝擊

日經新聞引述消息人士報道，北京正推動高科技產品「採用國貨」指導方針指示地方政府「購買國貨」 ，其中許多項目是醫療設備，料對供應先進醫療設備的外國企業造成相當大衝擊。

據悉，新要求從未正式宣布，而是包含在中國財政部和行業部門5月份公布的審計政策中。內地據報在今年5月底明確對外公開地發文給醫院、企業和其他國有實體買家，對315個採購項目提出25%至100%的國產化比率要求。報道稱，當局對先進醫療設備尤其強調國產含量，以鼓勵公司將生產轉移到中國。

日經指，其中近200項是醫療設備，MRI、X光設備、外科手術內視鏡等，都被納入。 醫療設備領域的三雄：奇異醫療（GE Healthcare）、西門子（Siemens）和飛利浦（Philips），以及日商佳能（Canon）、富士軟片控股（Fujifilm Holdings）和奧林巴斯（Olympus）等料直接受到打擊。

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編輯：吳敏芳