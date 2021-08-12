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【再工業化】「再工業化資助計劃」批出新項目　將建立兩條智能靜電紡絲生產線

商業 13:01 2021/08/12

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「再工業化資助計劃」推出至今約一年，創新科技署共收到21宗申請。在18宗已獲評審委員會審核的申請中，16宗獲原則上支持。（資料圖片）

港府去年7月推出「再工業化資助計劃」，旨在資助生產商在香港設立新的智能生產線。創新科技署今日（12日）表示，該計劃向本港生產商Nanoshields Technology Limited批出「建立納米纖維過濾材料的智能靜電紡絲生產線」項目，資助額為1,500萬元，生產線將設於明年在將軍澳工業邨建成的先進製造業中心。

【再工業化】食材生產服務商疫下變陣拓零售　冀引入智能生產增產值

今次獲批項目主要是建立兩條智能靜電紡絲生產線，可每年生產超過300噸用作個人防護裝備和濾水器的納米纖維過濾材料以供應全球市場。項目總支出約5,000萬元，生產商會投入3,500萬元資金。

創新科技署署長潘婷婷在項目的簽署儀式上說，該項目是首個獲批計劃最高資助額並選定在先進製造業中心設立智能生產線的項目。當局期待更多生產商申請計劃的資助發展智能生產，壯大「香港製造」的品牌。

16宗申請獲原則上支持　總資助額約1.8億

在「再工業化資助計劃」下，政府會以1（政府）：2（公司）的配對形式，資助生產商在港設立智能生產線，最高資助額為項目總支出的三分之一或1,500萬元（金額以較低者為準）。計劃推出至今約一年，創新科技署共收到21宗申請。在18宗已獲評審委員會審核的申請中，16宗獲原則上支持，涉及生物科技、食品加工、建造、印刷、醫療器材和納米纖維材料等行業，總資助額約為1億800萬元。該計劃全年接受申請。

【再工業化】港資廠商挑戰大　工總建議4個轉型策略

【再工業化】香港工業具發展空間　工總：環保回收是未來重要工業

責任編輯：蘇穎琪

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