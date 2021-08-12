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創科669股價爆升　績佳派息增值得留意

股市 13:15 2021/08/12

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股價於公布理想業績後股價爆升，創科股價今早一度升超過一成，突破160元關。創科實業上半年多賺57.9%至5.24億美元，擬派中期息85仙，按年增60.4%。創科實業前景點睇？現水平可以追入嗎？獨立股評人盧嘉偉（Reed）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版↓：

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17：59 - 新股招股：心瑋醫療 （06609） 值得認購？

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24：34 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 股價前景如何？

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38：55 - 股票分析：合景悠活 （03913） 股價前景如何？

40：54 - 股票分析：越秀地產 （00123） 股價前景如何？

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52：19 - 股票分析：華虹半導體 （01347） 股價前景如何？

53：25 - 股票分析：跟進聯想 （00992） 股價前景如何？

54：21 - 港股開市後市況速報

57：01 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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