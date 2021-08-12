強勁的獲利帶動科技股

自4月尾以來，以科技股為主的納斯達克指數的表現比美國小型股（圍繞疫苗研發主題的企業）高出8.8%。而10年期美國國債美國國債收益率從1.56%降至1.18%，下降了38個基點，促使投資者轉向科技股等高增長行業。

科技股似乎重新獲得周期性領先地位，我們預期美國科技股在2021年下半年將保持強勁動能。然而，這次帶動科技股成長的主要驅動力是來自企業獲利，而不是公債殖利率的下滑。由於技術面因素以及對肺炎疫情在全球重燃的擔憂加劇，過去六週美國長息一直持續走低。Delta變種病毒似乎更具傳染性，導致投資著趨向謹慎，美國十年公債殖利率保持低迷。

然而，由於美國7月非農就業數據表現強勁，投資者可能會更加意識到聯準會將縮減購債規模的風險。此外，目前通膨水準一直顯著遠高於聯準會2%的目標。在美國經濟穩健成長情況下，當公債殖利率低於1.20%，且未來可能縮減購債規模前題下，做多10年期公債可能沒有意義。我們認為聯儲局將在今年底/2022年初開始減少量化寬鬆規模。目前美國十年期公債殖利率遠低於其1.6%至1.7%的合理水準，因此殖利率再進一步下滑的可能性其實偏低。

加上美國上季的企業財報中，科技業的獲利成長優於市場預期的比例最高，高達95%；其中約97%的企業獲利呈現正成長，數據也顯示科技業在面對疫情下的韌性，因此市場預期2021年科技股盈餘成長率將達46%。全球市場信息萬變，今天被視為「藍籌股」的公司明天可能會成為落後者。因此，在選股過程中，應尋找在成長型行業中營運、並且具有足夠的創新能力的企業，因爲有機會獲得進一步的市場佔比。另外若在多年的運營中，展現出能跨越多個市場波幅歷史記錄的公司，估計將特別受青睞。