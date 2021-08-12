意大利料創歐洲史上最高溫 西西里島錄48.8度

多個歐洲國家正受熱浪影響，意大利有地方更錄得攝氏48.8度，預計將打破歐洲最高溫度。意大利當局已在多個地區發布紅色預警，南部多地發生火災。據悉，意大利是次高溫是受來自非洲的反氣旋影響。

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意大利西西里島（Sicily）當局周三（11日）報稱，在錫拉庫薩（Syracuse）附近錄得攝氏48.8度，紀錄仍有待世界氣象組織（World Meteorological Organization，簡稱WMO）確認。一旦驗證屬實，西西里島的48.8度將成為歐洲史上最高氣溫，打破目前歐洲官方在1977年希臘雅典錄得的最高紀錄攝氏48度。

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意大利衛生部已在多個地區就極端高溫發布紅色預警，當局料截至周五（13日），受極端高溫影響城市會由8個增至15個。高溫導致意大利南部發生多宗火災，其中以西西里島、卡拉布里亞區（Calabria）及普利亞區（Puglia）情況最為嚴重。意大利消防員周三（11日）表示，西西里島及卡拉布里亞區在12小時內已發生逾300次火災，涉及數千英畝土地。

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據悉，意大利極端高溫天氣受非洲而來，名為「路西法」（Lucifer）的反氣旋（anticyclone）影響。當局預料「路西法」會向北移動穿越整個意大利，未來首都羅馬等城市氣溫將會提升。

責任編輯：李俊儀