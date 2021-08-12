  • 32°C
香港時間 : 2021812日 (四) 13:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介中海外｜銀娛、錦欣生殖、中國聯塑、蒙牛、福萊特玻璃最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/12

分享：

恒生指數中午收報26636點，跌23點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海外 （00688） ，另亦會分析銀娛 （00027） 、錦欣生殖 （01951） 、中國聯塑 （02128） 、蒙牛 （02319） 、福萊特玻璃 （06865） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 中國海外發展（00688） 銀河娛樂（00027） 錦欣生殖（01951） 中國聯塑（02128） 蒙牛乳業（02319） 福萊特玻璃（06865） 石鏡泉

上一篇文章

【業績｜濠賭股】銀娛半年EBITDA轉賺20億不派息　萊佛士延至明年初開業、呂志和主動提中共黨慶百年

下一篇文章

【太古業績】太古半年經常性基本溢利7.86億元、中期息增43%　地產、飲料及航空三大核心前景明朗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】心瑋醫療暫錄156億元孖展　超購137倍
【新股IPO】心瑋醫療暫錄156億元孖展　超購137倍
【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫　出文否認是馬雲妻子　馬雲：馬上報警（第二版）
【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫　出文否認是馬雲妻子　馬雲：馬上報警（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期升11點　騰訊ADR收市回穩　北水吸56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升11點　騰訊ADR收市回穩　北水吸56億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】心瑋醫療6609抽唔抽？五大不可不知　「街貨」少利炒作
【新股IPO】心瑋醫療6609抽唔抽？五大不可不知　「街貨」少利炒作
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存