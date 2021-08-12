【iOS15】iOS 15系統允許AirPods Pro綁定Apple ID　加入Find My尋找功能

▲ 傳iOS 15系統將允許AirPods Pro、AirPods Max綁定Apple ID，並支援透過Find My功能，更加精準尋找失物。

對於不少用家而言，蘋果（Apple）提供的Find My尋找功能十分實用。據外媒最新消息指，iOS 15系統將允許AirPods Pro、AirPods Max綁定Apple ID，並支援透過Find My功能，更加精準尋找失物。

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據科技網站《9to5Mac》發現，最新的iOS 15 beta版中存在部分程式碼，暗示iOS 15將會支援AirPods Pro、AirPods Max提供「Find My」尋找功能。據了解，兩款藍牙耳機可與用戶Apple ID進行綁定，方便在尋找物件時，利用藍牙來確定耳機位置。即使AirPods未與iPhone設備連線，用戶也可靠Find My網絡進行精準尋找。

若要關閉功能連接，‌AirPods Max‌用戶需長按數碼表冠，以及主動降噪按鈕12秒，便可將耳機從Find My程式中解除。至於AirPods Pro‌用戶，需用手指遮蓋喇叭位置，並連續按耳柄數下才能解除。

需注意的是，AirPods Pro或AirPods Max用戶，需升級至最新iOS 15系統後才能使用該功能。預計第一及第二代AirPods產品，將無法支援Find My功能。

責任編輯：李寶如