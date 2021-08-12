【實踐環保】棄用一次性塑膠　三星宣布2025年行動裝置均以回收材料製造

▲ 三星（Samsung）宣布， 目標在2025年所有新發表的行動裝置，均採用回收物料製造，產品包裝亦會棄用一次性塑膠。

隨著環保意識抬頭，各大手機品牌在產品包裝上都力求精簡，甚至採用環保物料製造產品。至於三星（Samsung）日前宣布， 目標在 2025 時，所有新發表的行動裝置均會採用回收物料製造，而產品包裝亦會棄用一次性塑膠，以對抗氣候變遷。

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三星將會在多方面實踐環保理念，例如著手減少、淘汰和替換非必要的資源及材料，推出更環保的包裝 ; 於 2025 年時將所有智能手機充電器的待機功耗降至 0.005W 以下，最終目標是達成零待機功耗 ; 於全球推動電子廢棄物減量，包括改良產品生命週期、設計流程，以及實施 Galaxy Upcycling 升級再造、手機舊換新等計劃。

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三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，品牌深信每人皆有責任善用創新解決方案，留給後代宜居的地球。由於 Galaxy 生態圈的觸角已遍布全球，三星作為具規模及有影響力的品牌，須付出相對應的努力。Galaxy for the Planet 是三星邁向永續未來的重要里程碑。

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記者：廖淑瑩